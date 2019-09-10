باسم سمرة يبدأ تصوير «صندوق الدنيا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ الفنان المصري باسم سمرة، تصوير فيلم جديد يحمل اسم “صندوق الدنيا”، يوم الثلاثاء بمنطقة وسط البلد، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين الفنانة رانيا يوسف والفنان خالد الصاوى وآخرين، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة أيام، وينتقل بعدها “سمرة” إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير مشاهده، من تأليف وإخراج عماد البهات.

وكان النجم المصري قد كشف في تصريحات صحفية أن الفيلم يعد بطولة جماعية ويشارك فيه مجموعة من النجوم الكبار، منهم خالد الصاوى وعلاء مرسى وصلاح عبد الله، والفيلم يدور حول عدد من القصص الإنسانية المؤثرة، التى تحدث فى منطقة وسط البلد بالقاهرة.

والجدير بالذكر أن باسم سمرة شارك فى فيلم “ولاد رزق 2” للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم، للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى، وحقق الفيلم إيرادات عالية منذ عرضه فى السينمات، وظهر باسم سمرة بشخصية “عباس الجن”، رجل أعمال يتاجر فى جميع الأعمال غير المشروعة كتهريب أموال أو تزوير الدولارات وغيرها.