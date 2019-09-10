إيمان العاصي توجه رسالة لبشرى.. وتعلق على إمكانية دخول ابنتها الفن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة المصرية إيمان العاصي رسالة إلى زميلتها الفنانة بشرى، بسبب قيام الأخيرة بمساندتها لها بشكل دائم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعربت العاصي في تصريحات إعلامية خلال تكريمها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مسلسلها "لمس أكتاف"، عن سعادتها بهذا التكريم وحصول المسلسل على العديد من الجوائز بعد منافسته لأكثر من 24 عملاً دراميًا تم عرضها في رمضان الماضي.
وأضافت أن جميع المشاركين في مسلسل "لمس أكتاف" قدموا كل ما لديهم للظهور بهذا الشكل المتميز وفي مقدمتهم الفنان ياسر جلال؛ ما ساهم في نجاح العمل ونيله إعجاب الجمهور والنقاد بشكل كبير.
وكشفت الفنانة المصرية إيمان العاصي عن كواليس جلسة التصوير الأخيرة لها مع ابنتها، معلقة على إمكانية دعمها للدخول في عالم الفن أم لا.
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