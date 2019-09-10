زوج كيم كارداشيان يهدم قِبابه التي بناها للمُشرّدين.. إليكِ السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُجبر مُغنّي الراب العالمي وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان "كانيه ويست" على هَدمِ قِبابه الخشبية التي بناها على أرضه التي تصل مساحتها إلى 300 فدّان على تِلال Hidden Hills في كاليفورنيا.

ففي أحدث الصّور الجوّية التي تمّ التقاطها للعقار، ظَهرَت هُناك قُبّةٌ واحدةٌ ما زالت واقفة، وذلك بعدما كانت هُناك أربعة قِبابٍ كان ويست قد بناها منذ بداية العام الحالي.

وعن سبب الهدم، ذلك لأنّه لم يحصل كانيه على تصريح بالبناء، فخالف بذلك قوانين مدينة لوس أنجلوس.

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وبحسب موقع TMZ الأمريكي، تمّ إعطاء كانيه في شهر أغسطس الماضي مُهلةً حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري لكي يحصل على الترخيص، وإذا لم يِقم بذلك، فعليه هدمُها، وبالفعل هذا ما حدث.

كانَ مشروع كانيه هذا غريبًا من نوعه؛ إذ نَوى بِناءَ قِبابٍ خشبيةٍ وُصفت بالمُستقبلية واستوحي تصميمها من فيلم Star Wars، هدفه منها إيواء المُشرّدين وتأسيس مُجتمعٍ بعيدٍ عن الطبقات الاجتماعية.