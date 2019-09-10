مي العيدان: أجريتُ ترتيبات تجميلية لشكلي.. وأحذركم من هذه الحقن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الإعلامية الكويتية مي العيدان بشدة الأنباء المتداولة بشأن خضوعها لعملية تكميم المعدة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضافت العيدان عبر مقطع فيديو أنها أجرت بعض الترتيبات التجميلية فقط لشكلها، ولم تُجر عملية تكميم لمعدتها.

وأوضحت بأنها فقدت حوالي ٢٠ كيلوغرامًا من وزنها بإرادتها وعزيمتها واتباع نظام غذائي، فضلاً عن أخذها نوعًا من الحقن يساعد على حرق الدهون، لافتة إلى أن وزنها كان قد تخطى ٧٠ كيلوغرامًا وأصبح الآن ٥٤ كيلوغرامًا.

وحذرت العيدان متابعيها من الحقن التي أخذتها لتخسيس وزنها، مشيرة إلى أنها لا بد أن تكون تحت إشراف طبيب، فضلًا عن أن مرضى الغدة الدرقية والأشخاص الذين يوجد في تاريخ عائلتهم مرض السرطان ممنوعون من استخدام هذه الحقن.