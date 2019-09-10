بدء العمل على نسخة جديدة من فيلم "Face/Off"

بدأت استديوهات "باراماونت" الترفيهية العمل على نسخة جديدة من فيلم الحركة الشهير "Face/Off" الذي قام ببطولته جون ترافولتا ونيكولاس كيج. وسيقوم الإستديو بإعادة إنتاج النسخة الأصلية الصادرة عام 1997 بطاقم عمل جديد يضم مؤلف فيلم "22 Jump Street" أورين أوزيل، الذي سيعمل على صياغة السيناريو، ومنتج سلسلة "Fast and Furious" نيل موريتز. ولم تكشف الشركة المنتجة تفاصيل عن أبطال الفيلم أو موعد طرحه بعد. فيلم "Face/Off" حقق نجاحاً واسعاً وقت طرحه بصالات السينما، وتجاوزت إيراداته 245 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي بميزانية بلغت 80 مليون دولار تقريباً.

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