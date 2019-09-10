إنذار رسمي لنقيب المهن التمثيلية لشطب محمد علي من جداول النقابة نهائيًا

القاهرة - لايف ستايل
أرسل صباح اليوم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية طالب فيه بشطب الممثل الهارب محمد على من جداول نقابة المهن التمثيلية فورا.
ونص محمود في إنذاره أن الممثل الهارب أساء للدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية عبر فيديوهات قام بنشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتناقلتها جميع القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قناة الجزيرة والجزيرة مباشر والشرق ومكملين وكذلك المواقع الإخبارية التابعة لتلك الجماعة الإرهابية، مضيفا أن تلك الفيديوهات تضمنت إساءة بالغة للمؤسسة العسكرية وقاداتها والتحريض عليها ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ونشر الفوضى والاضطرابات.
وتابع المحامي في إنذاره أن محمد على والذي سبق إدخاله إحدى المصحات النفسية لعلاجه من إدمانه لمخدر الهيروين يتحالف مع جهات خارجية معادية للدولة المصرية للإضرار بها وأنه تلقى مبالغ طائلة منهم للإساءة لمركز مصر على المستوى الدولى من خلال تلك الفيديوهات، مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية هي نقابة مصرية وطنية خالصة كانت ولا زالت حائطا قويا ضد المتآمرين على الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها ولا يشرفها أن يكون من بين أعضائها متآمر أو خائن أو عميل أو مأجور.
وطالب محمود في ختام إنذاره الموجه لنقيب المهن التمثيلية أن يدعو لاجتماع طارئ لمجلس النقابة بكافة أعضائه لإصدار قرار بإسقاط عضوية الممثل الهارب محمد على وشطبه نهائيا من جداول النقابه ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل في مصر
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