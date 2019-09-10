ريهام سعيد تكشف سبب اعتزالها للإعلام









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد السبب الحقيقي وراء اعتزالها من خلال التسجيل الصوتي الجديد الذي وجهته كرسالة للجمهور. حيث أوضحت أنها اعتزلت الإعلام بسبب الجهل.

وأضافت أنها إذا لجأ إليها شخص مريض بالسرقة، فهي ستعرُض حالته من أجل العلاج ومن أجل تحذير الناس لمن يعانون من حالات مشابهة، ولكن حتى إذا كان أهله يعلمون بحالته، فهي ستلقى اتهاماَ بأنها فضحته، والسبب في ذلك هو الجهل.

وأشارت سعيد في حديثها إلى مقدمي البرامج الأمريكيين الذين يستعرضون حالات مختلفة من الواقع مثل أوبرا وينفري وإيلين ديجينيريس ودكتور فيل، لافتة الانتباه إلى أن تلك البرامج تنتمي إلى نوعية البرامج الواقعية، والهدف منها توعية الناس.

وأرفقت سعيد التسجيل الصوتي بتعليق قالت فيه: "سبب اعتزالي الإعلام.. الجهل".

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يُذكر أن إدارة شبكة قنوات "الحياة" في مصر أصدرت بياناً عن إيقاف برنامجها "صبايا" بعدما أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هجومها على أصحاب الوزن الزائد في مصر، الذين اعتبرتهم "عبئاً على الدولة وعلى عائلاتهم، واتهمتهم بأنهم عديمي المسؤولية لأنهم يشوّهون المنظر العام للبلاد". علماً أنها خاطبت السيدات السمينات قائلة: "منظرِك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

الجدير ذكره أن المجلس الأعلى للإعلام حقق معها ومنعها عن العمل الإعلامي لمدة سنة، لكنها أعلنت اعتزالها المهنة بشكلٍ نهائي، لتُطل مؤخراً عبر التسجيل الصوتي الحديث معلنة أنها اعتزلت الإعلام بسبب الجهل".