شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. شاهد كواليس تسجيل أغانى ألبوم فريق " MTM " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفريق الغنائى "MTM" من وضع اللمسات النهائية على ألبومهم الجديد المقرر طرحه خلال الشهر المقبل، ويشمل حوالى 8 أغانى جميعهم من كلمات وألحان تاكى أحد أعضاء الفريق، وهناك أربع أغانى من توزيع ممدوح سعد.

الأغانى تم تسجيلها مع مهندس الصوت جورج يعقوب ومحمد نبراوي المسئول عن التصوير و الـ art work ومن المقرر أن يصور الفريق أحد أغانيه على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى قال تاكى عضو الفريق فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه يراهن على هذا الألبوم الذى يتناول أفكار مختلفة، لافتا إلى أنهم يقدمون الألبوم بعد تحضيرات ومجهود كبير بذلوه، معربا عن أمنياته فى أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور، وينشر ”الخليج 365”، عدد من الصور أثناء تسجيل الفريق لأغانى الألبوم.

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يذكر أن آخر أعمال فريق MTM هى أغنية "كائن فضائى"، والتى قدمها مع فرقة مسار إجبارى، والتى قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.























