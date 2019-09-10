شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل كريم فهمى بعيد ميلاد ابنته نعومى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان كريم فهمى، بعيد ميلاد ابنته نعومى، عبر حسابه على "إنستجرام"، وقال عبر صورة نشرها لها إن ابنته نعومى أكثر بنت تشبهه من شقيقتها، كما كتب عبر الصورة :"كل سنة وحبيبتى وأغلى حاجة فى حياتى هى وإخواتها طيبة كل سنة وإنتي طيبة يا شبهى يا حتة منى، بحبك يا نعومى ربنا يحفظك انتى وأخواتك".

فى سياق مختلف يواصل كريم فهمى تصوير فيلمه الجديد "ديدو"، والذى يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم الفنان حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ‏ثروت ‏وريم مصطفى، وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.







