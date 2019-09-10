شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخلى والدها عن الوصاية عليها.. بريتنى سبيرز مثيرة على البيسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بريتنى سبيرز قررت الاحتفال على طريقتها الخاصة بتخلي والدها جيمي سبيرز عن وصايته عليها وتكليف جودي مونتجمري لتكون واصية علي بريتني بديلاً له، وتتولي مؤقتًا هذه المهمة ومنحت "نفس الصلاحيات" الممنوحة سابقا لجيمي. ونشرت بريتني سبيرز البالغة من العمر (37 عامًا) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عدة صور وهي في لحظات استرخاء، فكان ترتدي "مايوه" بإحدى درجات اللون الأصفر. Advertisements حصدت صور بريتني سبيرز علي "إنستجرام" أكثر من 624 ألف likes خلال 15 ساعة فقط.







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