شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للمهرجان السابع عشر لمسرح الهواة دورة الراحل سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم "الإدارة العامة للجمعيات الثقافية" بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر المهرجان السابع عشر لمسرح الهواة برئاسة المخرج والناقد المسرحي الدكتور عمرو دوارة بمسرح "قصر ثقافة الأنفوشي" .

المهرجان السابع عشر لمسرح الهواة اختار فنان الشعب سيد درويش لتكون الدورة باسمه ويشارك فيها عشرة فرق مسرحية تمثل مختلف تجمعات الهواة بالجمعيات الأهلية بثمانية محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بور سعيد، الدقهلية (المنصورة)، أسيوط، الأقصر .

ويخرج حفل الإفتتاح الفنان هشام عطوة، ويتضمن بخلاف مجموعة الكلمات ومراسم التكريم فقرة غنائية لجمعية أصدقاء سيد درويش كما تتضمن فعاليات المهرجان بخلاف العروض تكريم ستة رموز من القامات المسرحية السامية والتي تعد قدوة حقيقية للمسرحيين بمختلف الأجيال وهم الأساتذة رجاء حسين، أحمد فؤاد سليم، نادية رشاد، عثمان محمد علي، آمال رمزي، جميل برسوم.

كما تتضمن إصدار نشرة يومية يرأس تحريرها الشاعر والإعلامي الكبير يسري حسان، وأيضا تنظيم ندوة تطيبيقة تعقب كل عرض يشارك بها نخبة من النقاد المتخصصين وهم الأساتذة ( حسام أبو العلا، أحمد عبد الرازق أبو العلا، محمد الروبي، جرجس شكري، محمد بهجت )

وقد تشكلت لجنة التحكيم في هذه الدورة من الأساتذة الفنانين مديحة حمدي، خالد الذهبي، والفنان القدير ياسر صادق وتبلغ قيمة الجوائز خمسون ألف جنيه تقريبا وقد تشكلت اللجنة العليا للمهرجان من الأساتذة: د.هاني كمال رئيس الأدارة المركزية للشئون الثقافية، وأحمد درويش رئيس أقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وممدوح أبو يوسف (مديرا) و هناء إسماعيل (منسقا عاما) و يونس شعبان يونس (مقررا).

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ويشارك في المهرجان 10 عروض مسرحية هي " أوسكار " للجمعية المصرية لهواة المسرح وتاليف ايمانويل شميث واخراج عبد الله عساكر وتقدم جمعية المصريين بجد مسرحية " حكايات شعبية " لصلاح جاهين والمخرج عصام رمضان وتقدم الجمعية المصرية للتوعية الفنية والثقافية مسرحية "الإمبراطور "لجونز يوجين أونيل واخراج أسامة خليل وتشارك ايضا الجمعية المصرية لهواة المسرح بعرض آخر هو "الأخوة كرامازوف " لدوستويفسكي اخراج خالد العيسوي وتقدم نفس الجمعية المصرية لهواة المسرح مسرحية " طريق طروادة" لهوميروس اخراج نور عفيفي

أما فرقة "بور سعيد للفنون والثقافة" فتقدم العرض المسرحي "حيضان الدم" لمحمد موسى واخراج أحمد السمان وتقدم نفس الجمعية "بور سعيد للفنون والثقافة" بيت برنارد ألبا لجارسيا لوركا من اخراح مجدي الشناوي وتقدم جمعية مفتاح الحياة بالأقصر العرض المسرحي " طائفة الأنانيين" لإيمانويل شميث واخراج كرم نبيه أما جمعية رواد قصر ثقافة أسيوط فتقدم " بدائع الفهلوان" لرأفت الدويري واخراج أحمد ثابت وتقدم أيضا الجمعية المصرية لهواة المسرح مسرحية " قابل للكسر" لأحمد نبيل واخراج محمود عبد العزيز.

وصرح رجل المسرح الدكتور عمرو دوارة بأنه سعيد جدا برئاسته لهذه الدورة والذي يعتبرها تتويجا لإسهاماته السابقة بهذا المهرجان بدءا بالمشاركة في تأسيسه عام 1996، ومشاركته خلال الدورات السابقة بعضوية ورئاسة لجان التحكيم أو لجان المشاهدة أو الندوات بالإضافة لتكريمه وأيضا إدارته لبعض الدورات بدءا من الدورة الثانية عام 1998، خاصة وأن قائمة أسماء رؤساء الدورات السابقة تدعو للفخر حيث ضمت نخبة من كبار المسرحيين ومن بينهم الأساتذة: سميحة أيوب، سعد أردش، محمود ياسين، محسنة توفيق، سهير المرشدي، يسري الجندي، أبو العلا السلاموني، محمود الحديني.

جديربالذكر أن هذه العروض العشرة قد تم اختيارها من بين 58 (ثمانية وخمسين) عرضا تقدموا للمسابقة وذلك من خلال لجنة المشاهدة والتقييم والتي تكونت من الدكتور عبد الرحمن دسوقي والدكتورة وفاء كمالو، والدكتور حسام أبو العلا.