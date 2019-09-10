شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام ينفذ مشاهد خطيرة تحت الماء بـ" لص بغداد ".. تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى النجم محمد إمام من تصوير عدة مشاهد أكشن خطيرة قام بتصويرها تحت الماء ضمن أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد"، وقام إمام بتنفيذها دون الاستعاونة بدوبليرأو غطاس، من أجل ظهور تلك المشاهد بشكل حقيقى للجمهور وقت عرضه فى أجازة نصف العام 2020، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"

جمعت المشاهد بين محمد إمام والفنانة ياسمين رئيس، واستغرق تصويرها على مدار يومين لمدة 16 ساعة يوميا، تحت قيادة مخرج العمل و مصمم المعارك والأكشن "أندرو" وفريقه، بالإضافة إلى عدد من فريق الغطاسين.

وحضر ”الخليج 365” تصوير تلك المشاهد داخل إحدى حمامات السباحة فى مدينة 6 أكتوبر، إذ بدأ تصوير أول مشهد تحت الماء بين محمد إمام وياسمين رئيس التى ظهرت مكبلة بالحبال تحت الماء، نظرا لخطفها من إحدى العصابات، واضطر " يوسف الرواى" - محمد إمام للنزول تحت الماء وضرب أحد أفراد العصابة وفك الحبال من يد ياسمين، وهو المشهد الأول االذى استغرق 3 ساعات ما بيت تحضير الكاميرات والاستعدادت والتصويرواعادته لأكثر من مرة، لاسيما أن إمام كان يغطس تحت الماء بدون أكسجين أوآله للتنفس.

وخلال تصوير المشاهد الأخرى على مدار يومين، أصيب محمد إمام بنزلة برد شديدة، بعدما قرر تنفيذ تلك المشاهد ببراعة وبنفسه، وهو ما جعله يصاب بإنسداد فى الأذن والأنف، ولكنه عبرعن سعادته بتنفيذ هذه المشاهد خاصة أنها نوعية ولم يتم تقديمها بكشل محترف فى السينما من قبل .

وحصل فريق العمل على أجازة لمدة 3 أيام من التصوير، على أن تعود أسرة الفيلم إلى التصوير خلال الأيام المقبلة، بعد معاينة الديكور الجديد والتصوير مباشرة.

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.