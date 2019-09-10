شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب صحية .. والد بريتني سبيرز يتنازل عن الوصاية عليها بعد 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 11 عاما تخلي" جيمي" والد النجمة العالمية بريتني سبيرز عن فرض وصايته عليها، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية ، فحسب موقع " بي بي سي " أن جيمي سبيرز قدم أوراق رسمية في لوس أنجلوس في 5 سبتمبرالجاري يطلب فيها من المحكمة إعفاءه مؤقتًا من دوره كوصي علي بريتني وذلك "لأسباب صحية " .
وافق القاضي على الطلب وعين "جودي مونتجمري" لتكون وصية علي بريتني بديلا له وتتولي مؤقتا هذه المهمة ومنحت "نفس الصلاحيات" الممنوحة سابقا لجيمي البالغ من العمر ( 67 عام ) وهو ما أكده موقع "بيبول" .
بدأت الوصاية في عام 2008 ، عندما وضعت بريتني في مصحة للرعاية النفسية و رفضها التخلي عن حضانة أطفالها، و بعد هذا الحادث التمس جيمي سبيرز من المحكمة وضع نجمة البوب تحت رعايته، ومنذ ذلك الحين كان لديه حدود السلطة لتقييد زوار بريتني "بأي وسيلة" ، باستثناء محاميها المعين من قبل المحكمة صامويل إنجهام.
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