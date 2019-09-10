شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأوبرا تستقبل حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة 26 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصروالتجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتحل الولايات المتحدة الأمريكية دولة ضيف الشرف، بحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح فى مصر والوطن العربى، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 19 سبتمبر الجارى.

وتشهد مراسم حفل الافتتاح الذى يخرجه المسرحى عصام السيد، تقديم فقرات فنية ستحمل العديد من المفاجآت، كما يفتتح الفعاليات العرض الأمريكى الشهير الخياليون "the fantasticks"وهو من أهم المسرحيات الموسيقية الكلاسيكية الأطول عرضا فى العالم لأكثر من 42 عاما متواصله، والحاصلة على جائزة تونى "تكريم التميز فى المسرح" عام 1991.

يُكرم المهرجان 5 رموز مسرحية من العرب والأجانب وهم الكاتب لى بروير، من "أمريكا"، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولوس، من "اليونان"، والدكتورة جيسيكا كاهوا، من "أوغندا"، والكاتب المسرحى محمد أبو العلا السلامونى، من "مصر"، والمخرج زيانى شريف عياد، من "الجزائر"، والمخرج محسن العلى، من "العراق".

كما تُمنح "ميدالية المهرجان" لمجموعة من الفنانين وكتاب المسرح المصرى تقديرا لإسهاماتهم الفنية والنقدية فى المهرجان وهم: الفنانة سميرة عبدالعزيز، والناقد عبد الرازق حسين، والفنان سيد رجب، والمخرج أحمد كمال، والمخرج هناء عبد الفتاح، والناقد حازم شحاتة، والمخرج محمد أبو السعود.

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وتستقبل مسارح القاهرة عروض المهرجان وهى؛ «الغد بالعجوزة، متروبول، ميامى، السلام، العائم الصغير، العائم الكبير، البالون، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، مركز الإبداع الفنى، مسرح الجمهورية، والفلكى الجامعة الأمريكية قاعة إيوارت»، بالإضافة إلى حفلى الافتتاح والختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

العروض الأجنبية تتضمن «موجة من بعيد» بناة الجسم «Body Builders» رافايل آلڤاريز من البرتغال، للمخرج رافايل آلڤاريز، بالإضافة إلى «أرض البشر» لمسرح إيماچ دوت كوم العالمى، كتابة وإخراج: أوڤوندا إهونو، وكذلك «روميو، روميو، روميو» للسويسرى چوشوا مونتن، وهو مصمم رقصات.

وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية، بـ «اكتشاف غموض غرفتك» ويتنيس ريلوكيشن (نظام نقل الشهود)، للمخرج ومصمم الرقصات دان سيفر، بالإضافة إلى «دار الأحلام» (فرقة Cia. Truks – البرازيل)، من إخراج هينريك سيتشن، و«البخيل» لأدريانا للمسرح الاحترافى - كوسوڤو، من إخراج: إلميز نورا، و«النظام» الشجرة الإفريقية للإنتاج جنوب إفريقيا، للمخرج سيفيمو موتسويرى، و«التقليدى يواجه الحضرى» (مسرح رينها كرو - كونجو) إخراج: فاراجا باتومايك، «تحيا الحياة» (كومبانى إنترفيس - سويسرا) للمخرج أندرى بيجنات، بالإضافة لـ«وزا البرت» (ندلوندلو للإنتاج)، إخراج هاميلتون دلامينى.

أما العروض العربية، فهى: «اعترافات زوجية» لفرقة المسرح القومى السورى- وزارة الثقافة السورية- سوريا، للمخرج مأمون خطيب، و«أفيون» (شركة حركة للرقص- سوريا- ألمانيا) كيرويوغراف، محمد ديبان، رؤية فنية، أسامة الحفيرى، «الساعة الرابعة» لفرقة المسرح الحديث التابع لجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح، للمخرج إبراهيم سالم البيرق، «جزء من الفانية» لفرقة المسرح الكويتى، إخراج عبدالعزيز النصار، «دون كيشوت» للمخرج معز العاشورى، (بروفا للإنتاج- تونس)، و«سندباد» للفرقة الوطنية للتمثيل- العراق، للمخرج د. أحمد محمد عبدالأمير، «علاش» (فرقة الكواليس للمسرح - المغرب)، إخراج: عبدالفتاح عشيق. كما يشارك ضمن فعاليات الافتتاح والختام بالمهرجان كل من: (الخياليون- مسرح الفنانين للربرتوار- را بروچكت- أمريكا)، و«دموع حديد»، لوليد عونى - دار الأوبرا المصرية.