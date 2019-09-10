شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يقترب من 90 مليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز حصد الايرادات بشكل يومى محققاً يوم أمس الاثنين 436 ألف جنيه فى شباك التذاكر، لتكون الحصيلة الاجمالية للفيلم بعد 32 يوم عرض 89 مليوناً و 186 ألف جنيه

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

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يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.