شكرا لقرائتكم خبر عن بمايوه أحمر وبدون ماكياج..ياسمين رئيس تستمع بآخر أيام الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ياسمين رئيس، على الاستمتاع بآخر أيام في الإجازة الصيفية، وشاركت ياسمين جمهورها بصورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بدون "مكياج "، مرتدية مايوة لونه أحمر، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.

وتشارك ياسمين رئيس فى فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، و فتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، الفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وتجسد الفنانة ياسمين رئيس شخصية فتاة من أسرة بسيطة، وتعمل فى مكتبة وتتورط في العديد من المشاكل بسبب محمد إمام.