شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبده يتولى إخراج حفلى افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الناقد السينمائى الأمير أباظة مع المخرج الدكتورعادل عبده، عقد إخراج وتصميم استعراضات حفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 35، والتى تحمل اسم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، والمقامة فى الفترة من 8 حتى 13 أكتوبر المقبل .

يذكر أن المخرج عادل عبده، سبق وأن أخرج حفل مهرجان الإسكندرية السينمائي لمدة ثلاث دورات، كما أخرج حفل افتتاح وختام مهرجان مسقط 2004 و2005، ومهرجان صلالة عام 2007 و2009 و2010، والعيد الوطني لسلطنة عمان 2015، هذا إلى جانب ملحمة الرباط وملحمة فارس ورجال بليبيا.

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وأخرج "عبده " مجموعة من المسرحيات نذكر منها "مراية حب، ليلة أنس، زى الفل، شقاوة، قطط الشارع"، وأحدث أعماله العرض المسرحي "سيرة حب" الذى يعرض حاليا على مسرح البالون بنجاح كبير للموسم الثانى .