أحمد أمين عن طفولة أكرم حسني: "أكيد مش بريء بجد كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان أحمد أمين، على تهنئة صديقه الفنان أكرم حسني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وعلق أمين على صورة أكرم حسني في مرحلة الطفولة قائلا: " أكيد كان بيعد فلوس تحت وإيده مش باينة في الصورة، أكيد مش بريء بجد كده، كل سنة وانت طيب يا حب العمر".

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ويحتفل اليوم الفنان أكرم حسني، بعيد ميلاده الـ"45".

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل.