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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص الفنان أحمد أمين، على تهنئة صديقه الفنان أكرم حسني، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
وعلق أمين على صورة أكرم حسني في مرحلة الطفولة قائلا: " أكيد كان بيعد فلوس تحت وإيده مش باينة في الصورة، أكيد مش بريء بجد كده، كل سنة وانت طيب يا حب العمر".
ويحتفل اليوم الفنان أكرم حسني، بعيد ميلاده الـ"45".
يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أمين عن طفولة أكرم حسني: "أكيد مش بريء بجد كده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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