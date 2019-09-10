آخرهم مصطفى حجاج.. نجوم أعلنوا الابتعاد عن السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تُعد "السوشيال ميديا" منصة مهمة للتواصل بين الفنانين وجمهورهم، ولكنها أيضًا سلاح ذو حدين؛ فبعض الفنانين لا يتقبلون انتقادات الجمهور، خاصة لو كانت لاذعة، للحد الذي يجعلهم يقاطعون السوشيال ميديا، كما يقرر البعض فجأة هجرها لأسباب خاصة، لكن المتفق عليه دائمًا هو أن فترة المقاطعة لا تدوم طويلًا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الفنانين الذين أعلنوا الابتعاد عن السوشيال ميديا:

مصطفى حجاج

في الساعات القليلة الماضية، أعلن الفنان مصطفى حجاج ابتعاده عن السوشيال ميديا، وتحديدًا "إنستجرام": "بأعتذر لخروجي من الإنستجرام لفترة محدودة، أشوفك على خير إن شاء الله".

شيري عادل

يوليو 2018، أغلقت الفنانة شيري عادل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة، على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها بعد زواجها من الداعية معز مسعود، وآخر تغريداتها: "صلوا على من كان لا يؤذي، ولا يجرح أحدًا، بل كان كلامه طيبًا للقلوب".

غادة عبد الرازق

في منتصف عام 2017، قررت الفنانة غادة عبد الرازق إغلاق حساباتها على السوشيال ميديا، عقب أزمة الفيديو الذي ظهرت من خلاله بشكل غير لائق، وتعرضها لردود أفعال سلبية، وبعد غياب 4 أسابيع عادت مجددًا للتفاعل على حساباتها، ولكن عن طريق "الأدمن"، والذي كان يحرص على كتابة ذلك على كل منشور جديد، حتى تعاملت مع حساباتها بشكل شخصي.

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رانيا فريد شوقي

أواخر عام 2018، قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الطاقة السلبية التي تكتسبها من تلك المواقع، مؤكدة أنها اتخذت قرارًا بعدم الاستسلام لها، وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أنها كانت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في أوقات فراغها للتسلية فقط، ولكنها كانت تتعرض لبعض الضغوط عندما يُساء فهم آرائها، ما جعلها تقرر الابتعاد.

شيرين عبد الوهاب

أغسطس 2015، قررت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إغلاق حسابها على موقع "إنستجرام"، بعد نشرها صور مع مدير أعمالها ياسر خليل، وتعرضها لانتقادات عديدة، وقالت شيرين في منشور على "فيس بوك": "جمهوري العزيز أنا آسفة إني بتصرف بتلقائية، وده بيسبب لي مشاكل وسوء فهم كبير ليا ولناس أنا بأحترمهم وبعزهم ومبحبش أكون سبب مشاكل لهم، علشان كده أنا قررت إني هقفل حساب الإنستجرام بتاعي، بحبكم كلكم".

وكانت قد علقت على الصورة التي جمعتها بمدير أعمالها، قائلة إنه بمثابة شقيقها، ولكنها لم تسلم من انتقادات جمهورها؛ الأمر الذي اضطرها لحذف الصور من على صفحتها.

ياسمين صبري

نهاية العام الماضي، أغلقت الفنانة ياسمين صبري جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتساءل الجمهور عن سبب هذا الاختفاء المفاجئ، ثم عادت بعد 10 أيام، حيث علقت على هذا الغياب، قائلة: "للمهتمين.. ببساطة أردت وقتًا لنفسي"

أحلام

سبتمبر 2018، قررت الفنانة الإماراتية أحلام الابتعاد عن السوشيال ميديا، موضحة أن السبب يعود إلى كونها ستكون منشغلة بالتحضير لألبومها الجديد، قائلة: "السعادة الوحيدة تقوم على انتظار السعادة. أستودعكم الله؛ نظراً لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم. بإذن الله ستكون هذي آخر صورة وتغريدة حتى أنتهي من التسجيل إلى لقاء قريب. في أمان الله بتوحشوني".