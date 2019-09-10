بالفيديو.. بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها فارس كرم يرد على منتقدي إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

دافع الفنان فارس كرم عن صديقته المطربة إليسا بعد تعرضها للتنمر، بسبب زيادة وزنها، وذلك عقب نشر فارس صورة تجمعهما خلال رحلتهما على متن إحدى الطائرات.

وأوضح فارس خلال استضافته برنامجThe Insider المعروض قناة دبي، قائلًا: " على طول يوجد ناس بتحب وناس لا تحب، لأن إليسا واحدة فقط العالم، ولا يوجد شبيه لها، وتابع بحبك".

و نشر فارس كرم مؤخرًا صورة له مع إليسا، وعلق عليها: "إنتِ من أنضف الناس يلي تعرفت عليهن بحياتي، بشوف حالي فيكي".

وكانت إليسا أعلنت اعتزالها بعد الألبوم الأخير، الذي تجهز له حاليًا، تمهيدًا لطرحه في الأسواق، قائلة: "أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".