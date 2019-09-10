سارة الشامي بـ"الأحمر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة الشابة سارة الشامي، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "سارة" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة مرتدية "تيشيرت" أحمر، وهي تحتضن كلبها". يذكر أن سارة الشامي تستعد حاليًا للبدء في تصوير فيلمها الجديد "ماكو" ويشارك في بطولته التركي مراد يلدريم، والسوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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