أحمد زاهر يكشف سبب توقف تصوير "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان أحمد زاهر سبب توقف تصوير فيلمه الجديد "زنزانة 7"، الذي يقوم ببطولته بجانب نضال الشافعي، ومايانصري، ومنة فضالي.

وقال زاهر، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم إيقاف تصوير الفيلم بسبب خلافات المنتجين".

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وأوضح: "أكثر من نصف مشاهد الفيلم لم يتم تصويرها حتى الأن لهذا من الصعب توقع موعد عرضه".

واستكمل أنه لا يعلم موعد استئناف التصوير، ولكن هناك جلسات عمل تجمع المنتجين خلال الفترة الحالية لحل الأزمة وتحديد موعد استئناف التصوير. وأشار زاهر أنه لا توجد أي مشاكل بين فريق عمل الفيلم وأبطاله.

"زنزانة 7" بدأ تصويره، أكتوبر الماضي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، حول صراع بين أحمدزاهر، ونضال الشافعي، إذ يتواجد النجمان داخل السجن، وهو من تأليف حسام موسى، ويشارك في بطولته مدحت تيخة، وأحمد التهامي ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، ومايا نصري، ومن إخراج إبرام نشأت