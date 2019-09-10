فيديو: جنيفر لوبيز تنجو من الموت في العرض الأول لأحدث أفلامها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - نجت المطربة الأمريكية الشهيرة، جنيفر لوبيز من الموت، أثناء حضورها العرض الأول لأحدث أفلامها السينمائية "Huslers"، في مهرجان تورونتو السينمائي.



وكادت "لوبيز" أن تقع من بلكون السينما وتلقى حتفها، بعدما اختل توازنها في العرض الأول للفيلم، بحسب موقع "تي إم زد" الأمريكي.



وكانت جنيفر لوبيز قد تعرضت لموقف محرج قبل دخولها إلى صالة السينما لحضور العرض الخاص لفيلمها، وهي تعرّضها لهجوم من قبل جماعة حقوق الحيوان.







وهاجم نشطاء في حقوق الحيوان جنيفر لوبيز، بإلقاء اللافتات ومنشورات احتجاجية على رفضها التخلي عن ارتداء الفراء وجلود الحيوانات، التي تتميز بها في أغلب اطلالاتها في الحفلات والمناسبات الفنية.



وفي المقابل حاولت "لوبيز" تجاهل الهجوم عليها، وعدم الالتفات إلى اللافتات الموجهة إليها، والتي تحمل عبارات "لوبيز لا تحب الحيوانات"، و"توقفي عن ارتداء الجلود الطبيعية".



ومن اللافت أنّ لوبيز لم تكن ترتدي حينها أيًّا من الجلود الطبيعية، إذ ظهرت بفستان أصفر طويل من الساتان اللامع.



يشار إلى أنّ فيلم "Hustlers" سيُعرض في 13 سبتمبر/أيلول الجاري في دور العرض الأمريكية.

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