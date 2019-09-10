كريسي تيغان وزوجها يخوضان معركة كلامية مع ترامب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - لم تستسلم عارضة الأزياء الأمريكية “كريسي تيغان” أو تقف مكتوفة الأيدي من جرّاء الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زوجها ، بل خاضت معه حربًا كلامية ، وهي تدافع عن زوجها المغني الشهير”جون ليجند”.



وكان الرئيس الأمريكي قد نعت “ليجند” وزوجته عبر حسابه على “تويتر”، بعد أن انتقدا إجراءات الإصلاحات الجديدة في مجال العدالة الجنائية، ووصفهما قائلًا: “جون ليجيند الممل وزوجته سليطة اللسان”، وهو ما دفع كريسي تيغان للتغريد ونَعْت إصلاحاته بالانهيار، ونشرت صورة ساخرة لها مع كلب العائلة وهي تكتب على لوحة دراسية.



ودعمت العديد من التعليقات “تيغان”، وكتب أحدهم: “لعب جيد”، وآخر: “برافو”، ونشر الكثيرون الوجوه التعبيرية وصور “GIF” المختلفة، وذلك على الرغم من أنّ “ترامب” لم يذكر “تيغان” بالاسم، وهي معروفة بانتقاداتها الصريحة له، منذ ما يقرب من عقد من الزمان.



بدوره لم يكن المغني الأمريكي جون ليجيند أقل حدّة من زوجته، حيث كتب على “تويتر”: “تخيل أن تكون رئيسًا لبلد بأكمله، وتقضي ليلة كاملة على أمل أن يثني عليك شخص ما، ميلانيا، من فضلك اِمدحي الرجل، إنه يحتاجكِ”، ولكنه لم يتوقف عند ذلك، بل نشر صورة لميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي مع جوستين ترودو رئيس وزراء كندا ساخرًا.



وكان الرئيس الأمريكي، قد أجرى إصلاحات تخص العدالة الجنائية، مثل قانون “الخطوة الأولى” الذي أقره الكونغرس العام الماضي، ويمنح القضاة سلطة تقديريه أكبر عند إصدار الأحكام على مرتكبي الجرائم.

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