أكشاي كومار يكمل عامه الـ52 وهذه محطات من حياته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - يحتفل نجم بوليوود أكشاي كومار Akshay kumar بعامه الـ52 الذي يصادف في التاسع من شهر أيلول/سبتمبر، وهو الأكثر نجاحًا على الإطلاق بين مشاهير بوليوود، حيث أصبح رقمًا صعبًا ومنافسًا خطيرًا بين أهم النجوم في السينما الهندية.



لمناسبة ذكرى ميلاده نعرض أهم محطات من حياة كومار:



ظهر كومار في أكثر من100 فيلم هندي.، وكان يوصف خلال التسعينيات في المقام الأول بأنه بطل الأكشن من بوليوود اشتهر بأدواره في الأفلام الرومانسية مثل يه ديلاجي (1994)، ونبض القلب (2000)، وأيضًا الأفلام المثيرة مثل إيك ريشتا (2001).



عام 2007 ثبت أنه أنجح عام بالنسبة لكومار خلال مسيرته الفنية، كما وصفها محللو شباك التذاكر، وربما أفضل معدل سجله فنان في أيّ وقت مضى، مع أربعة أعمال ناجحة من دون أيّ فشل.

أكشاي كومار

وفي عام 2009 ظهر كومار أمام ديبيكا بادوكون Deepika Padukone في فيلم تشاندني تشوك إلى الصين، وكان إنتاج وارنر برازر -- روهان سيبي. وإخراج نيخيل أدفاني، والفيلم كان فاشلًا نقديًّا وتجاريًّا في شباك التذاكر.



فاز كومار بالمرتبة السابعة كأفضل ممثل في العالم من حيث الأجر، حيث حصل على 40.5 مليون دولار في عام 2018، وفقًا لمجلة فوربس العالمية، متقدمًا على النجم سلمان خان Salman Khan الذي احتل المركز التاسع، حيث حصل على 38.5 مليون دولار.



أشعل فيلم كومار "Gold" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي أطلق رمزًا تعبيريًّا خاصًّا لفيلم كومار، وهو باستخدام هاشتاق GoldMovie أو # Gold2018 لاستخدام الرموز التعبيرية المصممة خصيصًا، والتي تم تنظيمها بواسطة Twitter.

أكشاي كومار وزوجته

حقق فيلم "Rustom" بطولة كومار، نجاحًا كاسحًا في شباك التذاكر في بوليوود بحوالى 14 مليار روبية، عام 2016.



عاطفيًّا، كان كومار مرتبط عاطفيًّا مع عدد من رفيقاته من الممثلات النجمات مثل عائشة جهولكا، وبوجا باترا، ورافينا تاندون، وشيلبا شيتي.



تمت خطوبته مرتين من الممثلة توينكل خانا، ابنة الممثلين المحنّكين راجيش خانا ودمبل كاباديا، وتزوجا في 14 يناير 2001، ولديهما ابن اسمه آراف.