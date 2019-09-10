الموزع أحمد إبراهيم: الجوائز التي أحصدها صفعة لكل من ينتقد مسيرتي الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً -

قال الموزع أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" بعد أن حصد جائزة الميدالية الفضية للأعمال المتميزة عن جائزة جلوبال ميوزك أووردز عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدا"، إنه قد حصد في الأسبوع نفسه جائزة أفضل موزع موسيقي لعام 2019 من مهرجان الفضائيات العربية.

وعبر عن سعادته عن تلك الجوائز قائلاً "الجوائز تؤكد نجاحي الذي استمر لمدة 18 عاماً منذ بدايتي في عالم التوزيع الموسيقي، تعاونت فيها مع كبار نجوم الوسط الفني.

Advertisements

ووجه رسالة لكل من ينتقده "لو لم أكن ناجحاً وصادقاً فيما أقدمه لم أحصد تلك الجوائز".

وأضاف أن "الجمهور العادي لا يوجد لديه أي ضغائن لا يجامل، ويعرف جيداً الفرق بين الفن الحقيقي والفن المزيف".

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم قد تعاون هذا العام مع زوجته المطربة أنغام في ألبوم "حالة خاصة جداً" والمطربة أصالة في أغنية "جابوه سيرته" التي نالت إعجاب الجمهور على الرغم من الخلافات بينهما، والمطرب هيثم شاكر العائد بعد فترة غياب طويلة.