وجهت الفنانة والاعلامية السعودية نصرة الحربي تساؤلا لمتابعيها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: ” متي يتوجب علي الزوجة طلب الطلاق أعطوني أسباب تخلي الزوجة تنفصل عن الحياه الزوجية وتبدا في حياه اخرئ #الطلاق_متي”. ولاقت تغريدة نصرة الحربي ردات فعل واسعة من المغردين حيث انهالت التعليقات التي رصدت اغلبها أهم أسباب الطلاق. فيما انتقد آخرون صيغة السؤال وعلق أحدهم: ” المفروض تسألين عن الوسائل التي تساعد على الإستمرار ببيت الزوجية وتنشر السعاده والراحة الشبه دائمة ( لأن مافي بيت يخلو من مشاكل). الله يسعد كل زوجين ويؤلف بين قلوبهم. ويارب من له حبيب لاتحرمه من حبيبه”.

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كانت هذه تفاصيل خبر نصرة الحربي تثير استغراب متابعيها على تويتر بهذا السؤال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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