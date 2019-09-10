شاهد: بدر صالح يكشف عن جنسية والدته الحقيقة.. ومعاناته مع الاكتئاب ولون شعره

كشف بدر صالح عن جنسية والدته في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات حيث أوضح أن والدته يمنية ولكنها مولودة في سورابايا بإندونيسيا ثم جاءت للسعودية وتزوجت والده ولكنها لا تتحدث العربية بطريقة صحيحة.

كما تحدث بدر صالح عن لون صبغة شعره وتفضيله للون شعره الطبيعي بعدما كان يعتاد على صبغ شعره باللون الأسود وخاصة أنه اصبح يتماشى مع عمره في هذا التوقيت. وأكد بدر الصالح أنه عانى من مرض الاكتئاب لمدة عامين وأنه اعتزل الناس والخروج من المنزل لمدة 3 شهور.