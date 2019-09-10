كشف بدر صالح عن جنسية والدته في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات حيث أوضح أن والدته يمنية ولكنها مولودة في سورابايا بإندونيسيا ثم جاءت للسعودية وتزوجت والده ولكنها لا تتحدث العربية بطريقة صحيحة.
كما تحدث بدر صالح عن لون صبغة شعره وتفضيله للون شعره الطبيعي بعدما كان يعتاد على صبغ شعره باللون الأسود وخاصة أنه اصبح يتماشى مع عمره في هذا التوقيت. وأكد بدر الصالح أنه عانى من مرض الاكتئاب لمدة عامين وأنه اعتزل الناس والخروج من المنزل لمدة 3 شهور.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بدر صالح يكشف عن جنسية والدته الحقيقة.. ومعاناته مع الاكتئاب ولون شعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.