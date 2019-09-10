طرح المطرب مصطفي حجاج، قبل قليل، أحدث أغانيه بعنوان "بعدك حياتي تمام"، والتي تُعد رابع أغاني ألبومه الجديد "هتز هزه"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويقول مقطع من الأغنية: " كان اللي كان مالك بقي بأيام زمان.. مين إنجرح ومين فرح هيفيد بإيه ؟.. راح اللي راح مبقتش مستاهله الجراح.. قلبك قسي
يذكر أن أغنية "بعدك حياتي تمام"، من كلمات هيثم سليم، ألحان ياسر نور، توزيع وسام عبدالمنعم، وانتاج هاني محروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مصطفي حجاج يطرح رابع أغاني ألبومه الجديد "بعدك حياتي تمام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.