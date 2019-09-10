بالفيديو.. مصطفي حجاج يطرح رابع أغاني ألبومه الجديد "بعدك حياتي تمام"

طرح المطرب مصطفي حجاج، قبل قليل، أحدث أغانيه بعنوان "بعدك حياتي تمام"، والتي تُعد رابع أغاني ألبومه الجديد "هتز هزه"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويقول مقطع من الأغنية: " كان اللي كان مالك بقي بأيام زمان.. مين إنجرح ومين فرح هيفيد بإيه ؟.. راح اللي راح مبقتش مستاهله الجراح.. قلبك قسي

وقلبي نسي اللي عملته فيه.. وتمام أنا بعدك حياتي تمام.. بقيت أحسن مع الأيام ومن غيرك أنا مرتاح...".يذكر أن أغنية "بعدك حياتي تمام"، من كلمات هيثم سليم، ألحان ياسر نور، توزيع وسام عبدالمنعم، وانتاج هاني محروس.