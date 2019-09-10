الخميس.. احتفالية فنية بالأوبرا لتكريم اسم حسن كامي

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية رثاء الفنان القدير حسن كامي، أحد رموز ورواد الإبداع في مجال الغناء الأوبرالي والدراما وسفير الفنون المصرية الجادة اقليمياً وعالمياً.

ويشارك بها العازفون العالميون الدكتورة ايناس عبد الدايم "فلوت"، ورمزى يسى " بيانو"، والدكتور حسن شرارة "فيولينة".

وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق 12 سبتمبر، على المسرح الكبير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يحيي الإحتفالية كل من: فرق أوبرا القاهرة ، باليه أوبرا القاهرة، الرقص المسرحي الحديث، كورال أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة كل من المايسترو مجدى بغدادى، والايطالى ديفيد كريشنزى، ومن اخراج هشام الطلى.

يتضمن برنامج الحفل فاصلين الأول يضم كونشيرتو الفيولينة للموسيقار عطية شرارة، ومتابعة جاز اوركسترالية للفلوت والبيانو مع ثنائى الباص والدرامز من إعداد محمد سعد باشا.

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والثاني لمختارات من أغهم الأوبرات الكلاسيكية العالمية يؤديها السوبرانو ايمان مصطفى، تحية شمس الدين، منى رفلة، رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو جولى فيظى ، التينور وليد كريم ، الباريتون مصطفى محمد والباص رضا الوكيل، منها "كارمن ، ماكبث ، توراندوت ، روسالكا ، مدام بتر فلاى ، لوتشيا دى لامرمور ، شمشون ودليلة ، الحفل التنكرى ، لابوهيم الى جانب مشهد النصر من اوبرا عايدة".

ويتخلل الفقرات مادة فيلمية عن الراحل حسن كامي يروي خلالها بعض ذكرياته الخاصة والفنية.

يشار أن الراحل الفنان حسن كامي ممثل ومغني أوبرا مصري ينتمي للأسرة العلوية ، ولد في 21 أكتوبر 1941، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، درس الغناء الاوبرالى

بمعهد الكونسرفتوار الى جانب دراسات عليا موسيقية يإيطاليا ، بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران.وأدى دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها ايطاليا ، الاتحاد السوفيتى ، بولندا ، فرنسا ، الولايات المتحدة ، اليابان ، كوريا والدنمارك ، و حصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير ، قدمه للمسرح الفنان الراحل محمد نوح ليعمل في مسرحية انقلاب، وتلاها عده اعمال منها "دلع الهوانم ، لا مؤاخذة يا منعم".وانطلق كامي، فى عالم الدراما وقدم مجموعة من الاعمال الدرامية الشهيرة، منها "انا وانت وبابا في المشمش، البنات، صاحب الحب، قشتمر، العراف، الخواجة عبد القادر، الملك فاروق، دمي ودموعي وابتساماتي"، ومن أعماله السينمائية "كونشيرتو فى درب سعادة ، ناصر 56 ، قليل من الحب كثير من العنف ، دموع صاحبة الجلالة ، الحب والرعب ، يا مهلبية يا وسمع هس"، ورحل عن عالمنا فى 14 ديسمبر عام 2018.