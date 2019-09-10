الخميس.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالإسكندرية

يستعد المطرب تامر عاشور، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، وذلك مساء يوم الخميس المقبل الموافق 12 سبتمبر الجارى، في نادي

النصر بمحافظة الإسكندرية.

من المقرر أن يقدم "عاشور" خلال الحفل مجموعة متنوعة من

أجمل أغانيه التي يتفاعل معها ويحبها جمهوره على خشبة المسرح.

ويذكر أن كان تعاقد المطرب تامر عاشور أخيرًا مع المنتجة سارة الطباخ لإنتاج ألبوماته الغنائية المقبلة.