فن محوج يقدم "أفيزيا" على مسرح رومانس أكتوبر المقبل

يستعد فريق "فن محوج" لتقديم العرض المسرحي "أفيزيا"، علي خشبة مسرح رومانس، وذلك يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً.
يشار إلي أن المسرحية مأخوذة عن رواية تحمل نفي الاسم للكاتب خالد زيدان، وتدور
يذكر أن "فن محوج"، هو فريق مسرحي يهتم بمعالجة الروايات دراميًا، لتناسب العرض المسرحي، دون تغيير الاسم الأصلي، فقدموا من قبل "في قلبي أنثى عبرية"، المأخوذة عن رواية الكاتبة خولة حمدي، و"تراب الماس" عن رواية الكاتب أحمد مراد، "وهيبتا" عن رواية الكاتب محمد صادق، وغيرها.
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