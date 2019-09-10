شاهد.. صلاح عبدالله يهنئ أكرم حسني بعيد ميلاده

حرص الفنان الكبير صلاح عبدالله، على تهنئة الفنان أكرم حسني، في عيد ميلاده الـ45، وذلك عبر حسابه الرسمي في "تويتر".

فأعاد عبدالله نشر صورة قديمة لأكرم حسني

بالأبيض والأسود وهو طفل صغير، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة والعسل أعسل والطيبة أطيب والجدعنة أجدع والكرم أكرم".جدير بالذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، هو "فيلم البدلة" الذي قام ببطولته إلي جانب كل من الفنان تامر حسني، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، و من إخراج محمد العدل.