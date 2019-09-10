إطلالة نادين نسيب نجيم "الاشبينة" تتفوق على سندريلا بالازرق

ميرنا وليد - بيروت - إستحقاق بعيد عن الاعمال التمثيلية كان بإنتظار الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وهو زفاف صديقتها المقربة وملكة جمال لبنان المغترب لعام 2004 ناتالي نصر الله التي اختارتها ان تكون اشبينتها.
وكالعادة تكون اطلالة الاشبينة مُنتظرة كإطلالة العروس تماماً، ولم تخيّب نادين آمال الذين إنتظروها، لا بل تحولت من الممثلة إلى الاميرة سندريلا بفستانها الازرق من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.
الفستان مطرز بالشك والـ pailette ذو قصة الحورية، مع فتحة طويلة من الامام، وذيل من الخلف، فكّته نادين في السهرة ليصبح أسهل عليها في التحرك، مكياجها مميز كالعادة من توقيع خبير التجميل داني كامل، اما بالنسبة للشعر فقد اختارت ان ترفعه على شكل ذيل الحصان او ما يعرف بـ queue de cheval بطريقة بسيطة، ووضعت headpiece لإضافة حركة وفخامة للإطلالة.
بالنسبة للمجوهرات، فالعقد الذي إختارته نادين لا بأس به، الا ان المزعج قليلا هو انها لم تضع أقراطاً مع ان اذنيها ظاهرتان بشكل واضح، وكان من الافضل ان تضع ولو حتى قرطين صغيرين بدلا من ان تكون الاذنان خاليتين.
لا شك ان نادين من اجمل الممثلات اللواتي مررن على الشاشة، وأصبحت أخيراً من اجمل الاشبينات اللواتي شاهدناهن في موسم الاعراس.
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