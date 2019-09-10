أبرار الكويتية تزوّجت 4 مرات وإتُهمت بتقليد إليسا.. وإنتقدت المرأة الخليجية

ميرنا وليد - بيروت - ​أبرار الكويتية​ هي ممثلة ولدت في 30 تشرين الأول/أكتوبر عام 1982، وخريجة "المعهد التطبيقي" قسم فن تجميل وماكياج.

بدايتها كانت في مسلسل "حبل المودة" في عام 2006، لكن الإنطلاقة الحقيقة لها بعد مشاركتها في مسلسل "الهدامة"، مع الممثل القطري ​غازي حسين​ والممثلة البحرينية هيفاء حسين في عام 2009.

عند دخولها المجال الفني، كانت ترتدي الحجاب، ولكنها في عام 2013 قررت خلعه.

أعمالها

شاركت أبرار الكويتية في العديد من الأعمال التلفزيونية، ومنها "حبل المودة"، "في البيوت أسرار"، "الأصيل"، "تاكسي تحت الطلب"، "طول بالك"، "الهدامة"، "العقيد شمة"، "الاعتذار"، "حيتان وذئاب"، "ساهر الليل"، "أسرار القلوب"، "حلفت عمري"، "هجر الحبيب"، "تذكرة داوود"، "لك يوم"، "حكايات: حين آراك"، و"تعبت أراضيك".

قصة خلعها الحجاب

كشفت أبرار الكويتية أنها تعرضت لموقف صعب أثّر على نفسيتها، فقد تسلمت سيناريو لمسلسل تلفزيوني كبير، وقبلت المشاركة فيه بترحاب خصوصاً أنها كانت تتمنى تقديم مثل هذا الدور، إلا أنها فوجئت بأن الدور أصبح من نصيب ممثلة آخرى.

وقالت إن الدور كان مميزاً، وكان يتطلب منها أن تخلع الحجاب وتظهر بـ"لوك" جديد وهذا ما فعلته بالفعل، إلا أنها فوجئت بإستبعادها بعد ذلك.

وأضافت: "تخليت عن حجابي وصرت سبور، وعملت نيو لوك لأجل هذا الدور، لأطل به في رمضان، فحرمتني إحدى الممثلات منه بفعلتها الخبيثة، فهي أرادت ان تسحب البساط مني كونها في بداية مشوارها الفني وذلك بدافع الغيرة الفنية، وبالنهاية لا أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل".

أبرار الكويتية تثير الجدل بزيجاتها الأربع

تزوجت أبرار الكويتية 4 مرات، وكانت ثمرة زواجها الأول إبنتيها "ملاك" و"زهراء"، ومن زواجها الثاني أنجبت إبنتيها "آية" و"فاطمة"، ومن زواجها الثالث أنجبت إبنها "يوسف"، ولم تنجب من الزوج الرابع.

وكانت أبرار الكويتية قد إنفصلت عن زوجها الرابع في شهر حزيران/يونيو عام 2016، وذلك بعد أن وقع بينهما شجار حاد خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والذي انتهى بالطلاق بعد أن دفعت له 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار أميركي).

وردت على منتقدي زيجاتها الكثيرة، بقولها: "لو لم أكن مرغوبة وجميلة لما كنت تزوجت.. لأني زينة قاعدة أتزوج".

كما دافعت أبرار الكويتية عن المطلقات بقولها: "بعض المطلقات يقلن لي أبرار نحن مطلقات ويعيبون علينا. المطلقة لها كرامة ولا يوجد رجل يذلها ويهزئها ويخونها. المطلقة تعيش براحة".

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هل تزوّجت أبرار الكويتية للمرة الخامسة؟

في عام 2018 إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يشير إلى زواج أبرار الكويتية للمرة الخامسة، وقد بدت في الفيديو وهي ترقص بخجل، برفقة رجل يمسك بيدها.

ولكن أبرار لم تعلق على الخبر، لا نفياً ولا تأكيداً.

إنتقدت المرأة الخليجية

إنتقدت أبرار الكويتية المرأة الخليجية، وقالت إنها لا تهتم بنفسها بعد سن الأربعين، مما يدفع الرجل إلى خيانتها.

كما قارنت بينها وبين المرأة الأوروبية، التي تبدو وكأنها تصغرها في السن، بينما تهمل المرأة الخليجية نفسها، متذرعة بغيرة زوجها عليها أو برفضه ذهابها الى صالونات التجميل، مؤكدة أن لديها هموماً كسائر النساء، ولكنها تحاول أن تبدو قوية، وأن تخصص وقتاً للإعتناء بنفسها.



أبرار الكويتية ترد على إتهامها بـ"الكُفر"

عبّرت أبرار الكويتية عن إستيائها الشديد من اتهام بعض متابعيها لها بـ”الكُفر”، لأنها ترغب في الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكدة أنها ترفض هذا الاتهام لأن احتفالها بهذه المناسبة لن يتضمَّن شرب الخمر، أو فعل أي شيء محرَّم.

وأضافت: "في ناس حسَّسوني بأني كافرة عشان قلت ححتفل بالكريسماس.. وقالوا يا كافرة شلون تحتفلين بالكريسماس؟ّ".

وأكدت أنها تبحث دائماً عن أية مناسبة لكي تجتمع مع أهلها وأصدقائها المقربين، سواء أكانت عيداً وطنياً أم رأس السنة، أو غيرهما من المناسبات الأخرى.

أبرار الكويتية مُتهمة بتقليد ​إليسا​ وهذا رأيها ب​أحلام​

نفت أبرار الكويتية تقليدها الفنانة إليسا، مؤكدة أنها لا تستطيع ذلك.

وقد وصفت الفنانة الإماراتية أحلام بـ"الطيبة"، لافتة إلى أنها مليئة بحنان الأمومة.

وعن من تراه الرقم واحد من الممثلات، قالت أبرار الكويتية إن ​سعاد محمد​ "نمبر وان" بالكويت، و​هدى حسين​ هي "نمبر وان" كـ"فاشينيستا"، وأنها ضمن قائمة "التوب" في الممثلات وليست الأولى.