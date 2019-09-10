ديانا حداد "جمالو" صوتك وإحساسك

ميرنا وليد - بيروت - إختيار موفّق فاجأتنا به الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ مع قرب نهاية الموسم الصيفي، والذي كان حافلاً بالمنافسة بين كثير من الفنانين من خلال أعمالهم.

وجاء إختيار حداد لأغنية سلسة بعنوان "جمالو"، باللهجة المصرية، بكلمات قريبة من العامية، تغزلت من خلالها، وبصوتها المميز وبإحساس عالٍ، بحبيبها قائلةً له "جمالو ملا قلبي خلاص ملا عينيا وفيه إحساس يكفي الناس وكل الدنيا حنيه".

وترافق هذا الكلام المميز، والذي كتبه ملاك عادل، مع لحن جميل وضعه مدين، جمع بين الأجواء الراقصة والجوّ الرومانسي في الوقت نفسه.

أما في ما خصّ الـLyric Video، فجاء مفعماً بالحياة وبالأجواء الصيفية، مترافقاً مع إطلالة أنيقة وجميلة لديانا.

بإختصار، هو عمل متكامل يضاف إلى مسيرة الفنانة ديانا حداد الناجحة، والغنية عن التعريف.

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