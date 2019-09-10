فيديو.. مكة محمد صلاح تعزف على البيانو وتغني

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، فيديو قصير لابنته وهي تعزف على بيانو صغير وتغني على عزفها.

وظهر في الفيديو الذي نشره صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ابنته مكة، وهي تعزف على البيانو، وتغني إحدى الأغنيات الإنكليزية.

ومن جانبه، يستعد محمد صلاح لاستئناف منافسات الدوري الإنكليزي مع ليفربول بخوض مواجهة نيوكاسل يونايتد، المقررة يوم 14 سبتمبر.

يذكر أن محمد صلاح حصد جائزة هداف البريميرليغ لموسمين على التوالي، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي. شاهدي الفيديو :

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