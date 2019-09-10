استقالة محافظ الإسماعيلية في مصر بعد تسريب مكالمة ” جنسية فاضحة ” منسوبة له

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - كشفت مصادر بديوان عام محافظة الإسماعيلية في مصر عن قيام اللواء ” حمدي عثمان ” محافظ الإسماعيلية بتقديم استقالته وجمع متعلقاته ومغادرة مكتبه .

وجاء ذلك في نفس الوقت الذي تم فيه تسريب مكالمة هاتفية فاضحة مع سيدة زعم البعض إنها زوجة مدير مكتبه على مواقع التواصل الإجتماعي .

في حين تداول موظفو ديوان المحافظة أن ” حمدي عثمان ” تقدم باستقالته بدعوى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على استكمال عمله .

ولم يصرح المحافظ المستقيل بأي رد على تلك التسريبات لحسم الجدل بنفيها أو تأكيدها .

وأعلنت مصادر صحفية عن توجه ” حمدي عثمان ” صباح يوم أمس الإثنين إلى القاهرة وسط أنباء عن لقاء مرتقب بينه وبين رئيس الحكومة المصرية الدكتور ” مصطفى مدبولي ” .. ومن المتوقع الإعلان عن قبول استقالته رسميا خلال ساعات .