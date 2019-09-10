كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - كشفت مصادر بديوان عام محافظة الإسماعيلية في مصر عن قيام اللواء ” حمدي عثمان ” محافظ الإسماعيلية بتقديم استقالته وجمع متعلقاته ومغادرة مكتبه .
وجاء ذلك في نفس الوقت الذي تم فيه تسريب مكالمة هاتفية فاضحة مع سيدة زعم البعض إنها زوجة مدير مكتبه على مواقع التواصل الإجتماعي .
في حين تداول موظفو ديوان المحافظة أن ” حمدي عثمان ” تقدم باستقالته بدعوى تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على استكمال عمله .
ولم يصرح المحافظ المستقيل بأي رد على تلك التسريبات لحسم الجدل بنفيها أو تأكيدها .
وأعلنت مصادر صحفية عن توجه ” حمدي عثمان ” صباح يوم أمس الإثنين إلى القاهرة وسط أنباء عن لقاء مرتقب بينه وبين رئيس الحكومة المصرية الدكتور ” مصطفى مدبولي ” .. ومن المتوقع الإعلان عن قبول استقالته رسميا خلال ساعات .
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة محافظ الإسماعيلية في مصر بعد تسريب مكالمة ” جنسية فاضحة ” منسوبة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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