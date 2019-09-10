كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - انتشر فيديو للفنانة المعتزلة وزوجة الفنان تامر حسني ​بسمة بوسيل​ مع ال​إعلام​ية السعودية ​روزانا اليامي​ التي شبهتها بـ”القطة” بنعومتها، فردت بسمة عليها قائلة: “لا يوجد أجمل منك، مصر نورت بروزانا ودائما ما ينور الشعب السعودي مصر بزيارتهم”، لترد “روزانا”: “يا بخت تامر حسني ببسمة بوسيل فهو من المحظوظين على الأرض بسبب تواجد بسمة في حياته”.

يذكر ان بسمة كانت قد اعتزلت الغناء بعد زواجها من تامر حسني الا انها فاجأت محبيها بعودتها لتقديم اغنيات زوجها بصوتها على قناتها على يوتيوب

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا إعلامية سعودية تشبه بسمة بوسيل بالـ “قطة”.. والأخيرة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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