محمد إمام يكشف عن أصعب وأخطر مشهد في حياته.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد إمام، عن أصعب مشاهد الأكشن التي قدمها في حياته والتي بسببها ظل لساعات تحت المياه.

وقال في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: “أكتر مشهد أكشن متعب صورته في حياتي.. يومين تصوير تحت الميه.. على عمق 6 متر.. من غير اكسچين ولا نضارة ولا بدلة غطس، وداني بايظة، مناخيري مسدودة، زوري واجعني ومش شايف ولا حاجة بس برغم كل ده مبسوط إني عملتلكم مشهد ماتعملش حاجة زيه قبل كده”.

Advertisements

وأضاف: “هيبقى أول مرة تشوفوا أكشن بالطريقة دي في السينما المصرية بإذن الله.. كل هدفي أقدملكم حاجات جديدة ماشفناش زيها عندنا.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم جدًا”.

يذكر أن فيلم “لص بغداد”، فيلم كوميدي أكشن مصري من إنتاج سنة 2019، من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل.

ويجسد النجم المصري صمن أحداث العمل شخصية مختلفة ومميزة تدعى “يوسف الراوى” هو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة ، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.