بقبلة قوية ومفاجأة مع ابنتها.. نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

جهزت النجمة اللبنانية نيكول سابا لمفاجأة مميزة للاحتفال بعيد ميلاد زوجها، الفنان يوسف الخال، بالاتفاق مع ابنتهما الوحيدة «نيكول»,

نيكول التي تقضي أجازتها الصيفية حالياً مع الخال في تركيا، اتفقت مع القائمين على أحد الأماكن الترفيهية للأطفال لتجهيز حفل مفاجئ لزوجها، لحظة دخولهما لاصطحاب طفلتهما التي كانت تمكث داخل المكان.

النجمة اللبنانية حرصت على مشاركة محبيها كواليس المفاجأة بمقطع فيديو مميزة، ظهرت فيه تُقبل زوجها بشكل حميمي قوي، كما بدت طفلتهما تحضن والدها بطريقة مؤثرة، وكان لافتاً حرص نيكول على شكر كل منّ ساعدها في تنفيذ هذه المفاجأة لزوجها.

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وفي تعليق رومانسي، هنأت نيكول الخال، وكتبت: «وهكذا فاجأته أنا وابنتي.. عيد ميلاد سعيد لنجمنا الأول والوحيد، افضل أب، نحبك كثيراً»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لزوجها عام جديد ملئ بالنجاح والسعادة.

يُذكر أن الفنان اللبناني يوسف الخال كان قد احتفل بزفافه على الفنانة نيكول سابا، بعد قصة حب طويلة جمعتهما ديسمبر عام 2011، وقد رُزق الثنائي بابنتهما الأولى والوحيدة «نيكول» عام 2013.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «صورة سيلفي» آخر ما طرحته نيكول سابا على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، والذي عُرض رمضان 2018، وشاركت في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن.