فارس كرم يدافع عن إليسا بعد صورة أثارت جدلا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان اللبناني فارس كرم، رسالة قاسية لمنتقدي الفنانة اللبنانية إليسا، بعد الصورة التي نشرت لها برفقته داخل الطائرة وانتقدها البعض بسبب وزنها الزائد.

وأصاف في تصريحاته لبرنامج mbc trending والمذاع عبر فضائية mbc4: “هذه إليسا.. ول يوجد سوى إليسا واحدة”.

وأضاف: “إليسا حبيبة قلبي وصديقتي المقربة وهي حرة، واللي في قلبها على لسانها”.

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وعن إعلانها اعتزال الغناء خلال الفترة الماضية، قال إنه الوحيد الذي لم يتحدث معها حول اعتزالها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه تحدث معها هاتفيا وكذلك عندما قابلها في الطائرة، مؤكدا أن إليسا كانت غاضبة من بعض الأشياء وعبرت عن غضبها، مؤكدا أنها تشبهه كثيرا وحرة.

وكانت الفنانة اللبنانية قد فاجأت جمهورها بإعلان اعتزال الغناء، مؤكدة أنه بسبب مافيا الغناء، موضحة أن ألبومها الجديد هو آخر أعمالها الغنائية.

ولكن يبدو ان إليسا تفكر في التراجع عن قرار اعتزالها الغناء بعد جلسة مع مسئولي شركة روتانا، ووضعت من خلالها عدد من الشروط للموافقة على العودة من جديد للغناء وتقديم الحفلات، ومن المقرر أن تعلن إليسا عن تراجعها عن قرار الاعتزال قريبا.