دنيا سمير غانم تهنئ زوجها بعيد ميلاده برسالة وصورة رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، على تهنئة زوجها الإعلامي رامي رضوان، بمناسبة عيد ميلاده، برسالة رومانسية عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

دنيا سميرغانم، نشرت صورة رومانسية برفقة زوجها، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، يارب كل أيامك مليانة بالنجاح والسعادة والحب والسلام، ودايما فخورة بيك، ربنا يحميك يا حبيبي”.

وبدوره رد عليها زوجها الإعلامي رامي رضوان بتعليقه، قائلا: “شكرا حبيبتي، ربنا يسعدك ويخليكي ليا، إنتي وكيلوليتنا”.

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دنيا سمير غانم تزوجت من رامي رضوان في عام 2013، في حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وذلك بعد قصة حب بينهما، ورزقا بانتهما الوحيدة واطلقا عليها اسم «كايلا»، وظهرت معها في أكثر من مناسبة، بينما تحرص على إخفاء وجهها.

يذكر أن دنيا سمير غانم شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل “بدل الحدوتة 3” وحقق العمل نجاحاً جماهيريا وقت عرضه وشارك في بطولته كل من عمرو وهبه وشيماء سيف وضم العمل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد رزق وأخرون من النجوم والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

كما تواصل خلال الفترة الحالية التحضيرات لألبومها الجديد والذي يضم 10 أغاني، تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين ولم يكشف عن موعد طرحه بعد.