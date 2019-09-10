ريم البارودي تبعث برسالة عتّاب لمجهول.. وزينة تستفّسر.. من المقصود؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية ريم البارودي، تساؤلات متابعيها بسبب جملة قامت بنشرها مؤخرا عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

ريم البارودي، قالت في منشورها: “الجملة دي عظيمة.. لو مش حاسس انك ظلمتني نبقى نأجلها لوقفتنا قدام ربنا”.

وأثارت الجملة العديد من تساؤلات متابعيها والذين ربطوا بين جملتها وبين طليقها الفنان أحمد سعد، وما قام به خلال فترة زواجه من الفنانة سمية الخشاب.

الفنانة المصرية تجاهلت تعليقات متابعيها ولكنها ردت على تعليق الفنانة زينة والذي جاء فيه: “ايه ده الله يا ريم ايه الجمال ده مبروك يا أحلي واجدع ريم قمر الجملة دي انتي قايلاها في المسلسل؟”.

Advertisements

ريم ردت على تعليق صديقتها الفنانة زينة قائلة: “جمالك وجمال قلبك ربنا يباركلي فيكي يا رب، الجملة دي الاستاذ عزت العلايلي قالها لأستاذ صلاح عبدالله في المسلسل بس حقيقي جمله عظيمة”.

يٌذكر أن فريق عمل مسلسل “قيد عائلي” يصورون حاليا المشاهد المتبقية من أحداث الجزء الثاني، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا بعد عرضه قبل شهر رمضان.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.