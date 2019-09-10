جينفير لوبيز في عشاء رومانسي مع خطيبها اليكس رودريجرز

واشنطن- لايف ستايل
عادت النجمة العالمية جينفير لوبيز الى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد The Hustlers ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي في دورته الـ44.
وشوهدت جينفير لوبيز برفقة خطيبها لاعب كرة البيبسول السابق اليكس رودريجرز اثناء توجههما لتناول العشاء في ولاية نيويورك الامريكية.
وتألقت النجمة التي تبلغ من العمر 50 عامًا ببدلة من اللون الزهري، لتبرز رشاقتها كعادتها.
يشار الى ان جينفير لوبيز واليكس رودريجرز ارتبطا رسميًا شهر مارس الماضي، ويخططان للزواج في 2020.
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