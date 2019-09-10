تايلور سويفت تجذب محبيها حول العالم إلى حفلها في باريس

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اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تجمّع محبو المغنية الأمريكية تيلور سويفت في العاصمة الفرنسية باريس لحضور حفلها الذي لم تُطرَح له تذاكر في مراكز مبيعات، بل تم توزيعها على الفائزين في مسابقات طُرِحَت على الإنترنت ومن خلال محطات الإذاعة وشركات الموسيقى، في جميع أنحاء العالم.
وحضر الفائزون بالتذاكر من دول مثل اليابان والمكسيك بوجوهٍ مطلية ولافتات مزخرفة عبّرت عن حماسهم وحبهم للنجمة الشابة التي تُحيي حفلها في قاعة أوليمبيا الموسيقية تحت عنوان ”City of Lover" ضمن رحلة الترويج لألبومها الجديد بعنوان Lover الذي حطم الأرقام القياسية في الصين. حيث تجاوزت المبيعات ومرات الاستماع والتحميل على الإنترنت المليون نسخة.
وكانت "سويفت" قد نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل لقطات من الحفل الذي أحيته. فيما يلي بعض اللقطات:
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