شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" في المقدمة ووصول إيراداته لـ 96 مليوناً و 650 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، 302 ألف جنيه إلى محصلة ايراداته فى شباك التذاكرأمس، والتى جمعها على مدار الأسابيع الماضية، ليصل اجمالى ما حققه حتى الآن إلى 96 مليوناً و 652 ألف جنيه ليزيد من رقمه القياسى كأعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 من شهر يوليو الماضى، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.