فن ومشاهير

فيلم رعب مقتبس من رواية لستيفن كينج يتصدر شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رعب مقتبس من رواية لستيفن كينج يتصدر شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

تصدّر فيلم الرعب الجديد "إت تشابتر تو" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع حاصداً 91 مليون دولار، على ما أفادت شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة ، حسبما نشر موقع العربية .

Advertisements

 

إلا أن هذا الفيلم المقتبس من رواية للأمريكي ستيفن كينج لم يستطع التفوق في الأسبوع الأول لعرضه في الصالات على الجزء الأول من السلسلة الذي حصد خلال الأيام الثلاثة الأولى لعرضه في العام 2017 إيرادات بلغت 123 مليون دولار.

 

وفيلم "إت تشابتر تو" من بطولة جيسيكا تشاستين وجيمس ماكافوي وعيسى مصطفى وبيل هادر، وهو يروي قصة مجموعة من الأشخاص يتواجهون مع المهرّج الشرير القاتل في بنسيلفانيا الذين تواجهوا معه عندما كانوا مراهقين قبل 27 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم رعب مقتبس من رواية لستيفن كينج يتصدر شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا