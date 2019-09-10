فيلم رعب مقتبس من رواية لستيفن كينج يتصدر شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تصدّر فيلم الرعب الجديد "إت تشابتر تو" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع حاصداً 91 مليون دولار، على ما أفادت شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة ، حسبما نشر موقع العربية .
إلا أن هذا الفيلم المقتبس من رواية للأمريكي ستيفن كينج لم يستطع التفوق في الأسبوع الأول لعرضه في الصالات على الجزء الأول من السلسلة الذي حصد خلال الأيام الثلاثة الأولى لعرضه في العام 2017 إيرادات بلغت 123 مليون دولار.
وفيلم "إت تشابتر تو" من بطولة جيسيكا تشاستين وجيمس ماكافوي وعيسى مصطفى وبيل هادر، وهو يروي قصة مجموعة من الأشخاص يتواجهون مع المهرّج الشرير القاتل في بنسيلفانيا الذين تواجهوا معه عندما كانوا مراهقين قبل 27 عاماً.
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