شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رعب مقتبس من رواية لستيفن كينج يتصدر شباك التذاكر فى أمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدّر فيلم الرعب الجديد "إت تشابتر تو" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع حاصداً 91 مليون دولار، على ما أفادت شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة ، حسبما نشر موقع العربية .

Advertisements

إلا أن هذا الفيلم المقتبس من رواية للأمريكي ستيفن كينج لم يستطع التفوق في الأسبوع الأول لعرضه في الصالات على الجزء الأول من السلسلة الذي حصد خلال الأيام الثلاثة الأولى لعرضه في العام 2017 إيرادات بلغت 123 مليون دولار.

وفيلم "إت تشابتر تو" من بطولة جيسيكا تشاستين وجيمس ماكافوي وعيسى مصطفى وبيل هادر، وهو يروي قصة مجموعة من الأشخاص يتواجهون مع المهرّج الشرير القاتل في بنسيلفانيا الذين تواجهوا معه عندما كانوا مراهقين قبل 27 عاماً.