شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر صورة تجمعهما.. فارس كرم يدافع عن إليسا بعد التنمر عليها لزيادة وزنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع المطرب اللبنانى فارس كرم عن صديقتها النجمة إليسا، بعد التنمر عليها من قبل بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشره صورة تجمعهما وظهرت بها بزيادة فى الوزن عن المعتاد.

وأوضح فارس كرم لبرنامج "ذا إنسايدر"، المذاع على فضائية دبى، أنه لا يعنيه ما تم قوله عنه إليسا، "لأن إليسا واحدة فقط لا شبيه لها"، وقال: "فيه عالم بتحب وعالم ما بتحب.. هيدى اسمها إليسا وفى إليسا واحدة بس.. ما فى حدا مثل إليسا.. بحبك".

يشار إلى أن إليسا ردت على مهاجميها، بسبب صورتها مع فارس كرم فى الطائرة، وذلك بتوجيهها رسالة لمن وصفتهم بـ"الكارهين"، وغردت: "إلى كل الكارهين موتوا بغيظكم".