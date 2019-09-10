شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش.. كيف كانت بداياته في الإسكندرية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوج سيد درويش وهو فى السادسة عشر من العمر، وصار مسؤولا عن عائلة، فاشتغل مع الفرق الموسيقية، لكنه لم يوفّق، فاضطر أن يشتغل عامل بناء، وكان خلال العمل يرفع صوته بالغناء، مثيرا إعجاب العمال وأصحاب العمل، وتصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطا الله، وهما من أشهر المشتغلين بالفن

ولحن أول أعماله "يا فؤادى ليه بتعشق"، فى عام 1917، ومنذ ذلك سطع نجمه وصار إنتاجه غزيرا، فقام بالتلحين لكافة الفرق المسرحية فى عماد الدين أمثال فرقة نجيب الريحاني، جورج أبيض وعلى الكسار، حتى قامت ثورة 1919 فغنى قوم يا مصرى وأدخل سيد درويش فى الموسيقى للمرة الأولى فى مصر الغناء البوليفونى فى أوبريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد والبروكة.

اقتبس من أقوال الزعيم مصطفى كامل بعض عباراته وجعل منها مطلعا للنشيد الوطني

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بلادى بلادى بلادى لك حبى وفؤادي

ولحن أيضا نشيدا وطنيا من نظم مصطفى صادق الرافعى ومطلعه

بنى مصر مكانكم تهيأ فهيا مهدوا للملك هيا خذوا شمس النهار حليا

تناولت شخصيته عدد من الأفلام والمسلسلات منها: فيلم سيد درويش وقام بدور سيد درويش الفنان الراحل كرم مطاوع، ومسلسل أهل الهوى وقام بدور سيد درويش حفيده إيمان البحر درويش، ومسرحية سيد درويش إخراج محمد توفيق وقام بدور سيد درويش (محمد نوح)، ومسلسل اهو ده اللى صار وقام بدوره محمد العمروسى.



